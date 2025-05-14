شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة نقطة انطلاق لمرحلة أكبر ​​ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، حجم التجارة بين المملكة والولايات المتحدة بين 2013-2024 يبلغ 500 مليار دولار.

ونوه خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الأمريكي عقب القمة الخليجية الأمريكية، باتفاق الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة والتي ستكون نقطة انطلاق لمرحلة أكبر.

وذكر وزير الخارجية أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحمل أهمية خاصة كونها أول زيارة دولة يقوم بها.

وأوضح لأن الاتفاقيات بين المملكة والولايات المتحدة تشمل التقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة التقليدية والمتجددة والصناعات وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن مشروعات الطاقة الجديدة ستخلق فرص عمل عالية للمواطنين السعوديين في الوظائف التقنية.

وقال وزير الخارجية: "أكدنا للولايات المتحدة على ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

