شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية