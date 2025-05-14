شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد وترامب يجتمعان بالرئيس السوري عقب رفع العقوبات.. وأردوغان يشارك هاتفيًا والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية