شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد وترامب يجتمعان بالرئيس السوري عقب رفع العقوبات.. وأردوغان يشارك هاتفيًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تم عقد لقاء في الرياض، صباح هذا اليوم الأربعاء مع فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان (مشاركًا عبر اتصال هاتفي) ورئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع.
وتم تناول مستقبل الأوضاع في سوريا، وتأكيد أهمية استقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحقيق الأمن والرخاء للشعب السوري، وكذلك بحث الأوضاع الإقليمية وأهمية العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
وتم تناول مستقبل الأوضاع في سوريا، وتأكيد أهمية استقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحقيق الأمن والرخاء للشعب السوري، وكذلك بحث الأوضاع الإقليمية وأهمية العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
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وأعرب الرئيس أحمد الشرع عن شكره وتقديره لقرار الرئيس دونالد ترمب إزالة العقوبات عن سوريا، وأن هذا القرار سيفتح صفحة جديدة لتمكين إعادة بناء سوريا وإحياء اقتصادها والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار فيها،
وأعرب "الشرع" عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وللرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية على جهودهما في دعم سوريا وطلب رفع العقوبات عنها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس رفع العقوبات عن سوريا، خلال اليوم الأول من زيارته الرسمية للمملكة.
وأضاف الرئيس الأمريكي خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، أن تطور السعودية وتحولها مذهلا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.