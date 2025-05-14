شكرا لمتابعة خبر عن أحمد الشرع يثمّن جهود ولي العهد في رفع العقوبات عن سوريا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب الرئيس السوري، أحمد الشرع، عن بالغ شكره وتقديره لولي العهد،رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على جهوده الحثيثة التي أسفرت عن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برفع العقوبات المفروضة على سوريا.

واعتبر الشرع أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة لمسار إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي في البلاد، مشيدًا بالدور السعودي في تسهيل هذا التحول التاريخي.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن، خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي في الرياض، عن قراره برفع العقوبات عن سوريا، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بعد مناقشات مع الأمير محمد بن سلمان.

وأكد ترامب أن الوقت قد حان لمنح سوريا فرصة جديدة للتألق، معربًا عن أمله في أن تنجح الإدارة السورية في إحلال السلام والاستقرار بعد سنوات من الصراع.

من جانبه، وصف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، رفع العقوبات بأنه “نقطة تحول محورية” في مسار إعادة بناء سوريا، معبرًا عن شكره للمملكة على دعمها الصادق في هذا السياق.

وقد شهدت المدن السورية احتفالات واسعة عقب الإعلان عن رفع العقوبات، حيث خرج المواطنون إلى الشوارع معبرين عن فرحتهم ومرددين هتافات الشكر للمملكة والأمير محمد بن سلمان على هذه الخطوة التي تبشر بمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية.

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