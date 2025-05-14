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أمير الكويت يصحح نص ورد في كلمته بشكل خاطئ خلال القمة ويشكر ولي العهد على التنبيه.. فيديو

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أمير الكويت يصحح نص ورد في كلمته بشكل خاطئ خلال القمة ويشكر ولي العهد على التنبيه.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - صحح أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، نص ورد في كلمته بشكل خاطئ خلال القمة الخليجية الأمريكية وشكر ولي العهد الأمير -حفظه الله- على التنبيه.

وقال أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح: “ورد في كلمتي التي ألقيتها نص أود تصحيحه ألا وهو وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة و “السلطة غير الشرعية في اليمن” وشكرا لـ ولي العهد على تنبيهي”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجّه دعوات لقادة دول الخليج لحضور القمة، التي تُعقد ضمن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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