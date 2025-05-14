شكرا لمتابعة خبر عن أمير الكويت يصحح نص ورد في كلمته بشكل خاطئ خلال القمة ويشكر ولي العهد على التنبيه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صحح أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، نص ورد في كلمته بشكل خاطئ خلال القمة الخليجية الأمريكية وشكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- على التنبيه.

وقال أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح: “ورد في كلمتي التي ألقيتها نص أود تصحيحه ألا وهو وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة و “السلطة غير الشرعية في اليمن” وشكرا لـ ولي العهد على تنبيهي”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجّه دعوات لقادة دول الخليج لحضور القمة، التي تُعقد ضمن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة.