شكرا لمتابعة خبر عن البيت الأبيض ينشر صورة لقاء ترامب بولي العهد وأحمد الشرع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشر البيت الأبيض، صورة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- والرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال البيت الأبيض، أن ترامب أخبر الرئيس الشرع أن لديه فرصة عظيمة لإنجاز شيء تاريخي في بلاده، وحثه على التوقيع على اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، الطلب من جميع الإرهابيين الأجانب مغادرة سوريا، ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين، مساعدة أمريكا على منع عودة داعش، تحمل مسؤولية مراكز احتجاز داعش في شمال شرق سوريا.

وأشار إلى أنه شكر الرئيس الشرع الرئيس ترامب، وأقر بالفرصة المهمة التي يتيحها خروج الإيرانيين من سوريا، وبالمصالح الأمريكية السورية المشتركة في مكافحة الإرهاب والقضاء على الأسلحة الكيميائية.

وأكد الرئيس الشرع التزامه بفك الارتباط مع إسرائيل عام ١٩٧٤، واختتم كلمته معربًا عن أمله في أن تكون سوريا حلقة وصل أساسية في تسهيل التجارة بين الشرق والغرب، ودعا الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في النفط والغاز بسوريا.