شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أجواء مستقرة وأمطار على المرتفعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الخبير في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن المملكة لا تزال في موسم “المراويح” ضمن أجواء فصل الربيع، مشيرًا إلى أن الحالة العامة للطقس تشهد استقرارًا.

وأوضح أن هناك نشاطًا في الرياح، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة على المرتفعات الجنوبية والغربية، إضافة إلى العراق وبلاد الشام.

وأضاف الحصيني أن درجات الحرارة تدور حول معدلاتها السنوية أو تقل عنها قليلاً، سائلاً الله أن يكون الواقع أفضل من التوقعات.

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