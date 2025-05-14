شكرا لمتابعة خبر عن ترامب لـ قادة الخليج: أنتم محل إعجاب العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة الخليجية الأمريكية، بالدور الذي تلعبه دول المجلس، مؤكدًا أنهم “محل إعجاب العالم”.

وقال ترمب: “أمرت برفع العقوبات عن سوريا بعد مشاورات مع الأمير محمد بن سلمان، وجاء ذلك لإعطائهم فرصة جديدة.”

وأضاف: “نبحث أيضًا تطبيع العلاقات مع سوريا بعد مناقشة الأمر مع ولي العهد ،و سأعمل على إلغاء كامل العقوبات على سوريا ولديهم فرصة عظيمة” .

كما أضاف الرئيس الأمريكي أن على لبنان التحرر من قبضة حزب الله، مشددًا على أن الشرق الأوسط قادر على أن يكون مزدهرًا بالسلام.

واختتم ترمب حديثه قائلاً: “شرف عظيم لي أن أمضي يومين في السعودية.”