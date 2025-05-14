اخبار السعوديه

ترامب لـ قادة الخليج: أنتم محل إعجاب العالم

0 نشر
0 تبليغ

ترامب لـ قادة الخليج: أنتم محل إعجاب العالم

شكرا لمتابعة خبر عن ترامب لـ قادة الخليج: أنتم محل إعجاب العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال كلمته في افتتاح أعمال القمة الخليجية الأمريكية، بالدور الذي تلعبه دول المجلس، مؤكدًا أنهم “محل إعجاب العالم”.

وقال ترمب: “أمرت برفع العقوبات عن سوريا بعد مشاورات مع الأمير ، وجاء ذلك لإعطائهم فرصة جديدة.”

وأضاف: “نبحث أيضًا تطبيع العلاقات مع سوريا بعد مناقشة الأمر مع ولي العهد ،و سأعمل على إلغاء كامل العقوبات على سوريا ولديهم فرصة عظيمة” .

كما أضاف الرئيس الأمريكي أن على لبنان التحرر من قبضة حزب الله، مشددًا على أن الشرق الأوسط قادر على أن يكون مزدهرًا بالسلام.

واختتم ترمب حديثه قائلاً: “شرف عظيم لي أن أمضي يومين في .”

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا