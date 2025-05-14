السعودية | وفرت ٧.٦ مليون ريال على ٢٥ ألف طالب وطالبه.. ثلوثية التويجري تسدل الستار على مبادرة “تطبيق القدرات والتحصيلي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ بريدة

أسدلت ثلوثية أحمد التويجري الثقافية بمدينة بريدة بنهاية يوم أمس الثلاثاء ١٥ ذو القعدة ١٤٤٦هـ الستار عن مبادرتها المجتمعية(تطبيق القدرات والتحصيلي للأجهزة الذكية) المجاني الذي أطلقته الأسبوع الماضي برعاية من صاحبة السمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود وأستمر التسجيل (المجاني) لمدة أسبوع خدمة منها للطلاب والطالبات مستهدفة تطوير قدراتهم وإكسابهم عدداً من المهارات المعرفية ، حيث بلغ عدد المسجّلين مجاناً ( 25478 ) طالب وطالبة من كافة أنحاء المملكة ، مما أسهمت الثلوثية بتوفير مبلغ ( 7,617,922 ) ريال على أبنائنا وبناتنا من الطلبه .

وأكد عميد (الثلوثية) الوجيه أحمد بن عبدالله التويجري أن المبادرة مستمرة بدعمها للطلبه ، بحيث أن من استفادوا من التسجيل المجاني والبالغ عددهم أكثر من ٢٥ ألف طالب وطالبه يمكنهم من تسجيل عدد مماثل بنسة خصم 50٪ من قيمة الإشتراك الأساسي والبالغ ( 299 ) ريال للفرد ، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تستهدف تطوير قدرات طلاب وطالبات المرحلة الثانوية وتأهيلهم أكاديمياً ، لرفع كفاءتهم لاجتياز اختبارات القبول في الجامعات وتطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية ، مؤكداً أن المبادرة خطوة مهمة من الثلوثية في سبيل مساعدة الطلاب والطالبات على تحقيق أهدافهم التعليمية ، ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي ، وزيادة فرص قبولهم في الجامعات من خلال اشتراكهم بالتطبيق والاستفادة منه بلا رسوم .

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