السعودية | ولي العهد يصطحب الرئيس الأمريكي في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اصطحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بجولة في الدرعية، حيث زارا حي الطريف التاريخي، المسجّل ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، مهد انطلاق الدولة السعودية وعاصمة الدولة السعودية الأولى.

وشاهد سمو ولي العهد وفخامة الرئيس الأمريكي عرضًا تراثيًا من الفن الشعبي السعودي، كما تم التقاط صورة تذكارية من أمام قصر سلوى، أحد القصور التاريخية الذي كان مركزًا للحُكم في عهد الدولة السعودية الأولى.

وتضمّنت الزيارة عرضًا عن مشروع الدرعية.

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