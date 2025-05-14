شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | الرئيس الأميركي يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه والان نبدء بالتفاصيل
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غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرياض عقب مشاركته في القمة الخليجية الأمريكية، وكان في مقدمة مودعيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
امير السيد
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