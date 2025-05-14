شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سنعمل على أن يكون الشرق الأوسط مركزًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن دول الخليج تلعب دورًا مهمًا في وقف التصعيد بغزة، كما أنها تتصدر الدول المستقرة.

وأضاف خلال كلمته في القمة الخليجية الأمريكية في الرياض، إن الولايات المتحدة ستواجه العنف بالمنطقة بالتعاون مع دول الخليج، مؤكدًا أنه سيعمل على رفع كافة العقوبات عن سوريا.

وأكد أن بلاده ستعمل على أن يكون الشرق الأوسط مركزا اقتصاديا ودبلوماسيا الشراكة الأمريكية الخليجية

وترتكز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية على علاقات متينة ومصالح مشتركة، أسهمت في تطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ووضعت إطارًا تنظيميًا لمجموعات عمل مشتركة لمتابعة التنفيذ في مجالاتها المتخصصة، بما في ذلك الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، وتجاوزت هذه الشراكة تلك الجوانب لتشمل مجالات الثقافة والتعليم.

وشهدت هذه العلاقة تطورًا ملحوظًا بعقد قمم مشتركة شكّلت محطات مفصلية في مسيرة العمل المشترك بين الجانبين، إذ بدأت القمة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعقد اجتماع في البيت الأبيض بواشنطن في 13 مايو 2015