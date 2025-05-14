شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: مدركون لحجم التحديات بمنطقتنا.. ولابد من حل دائم لإيقاف الحرب في غزة والان نبدء بالتفاصيل



وأضاف قائلًا: "يجب إيجاد حل دائم لإيقاف الحرب في قطاع غزة"، مؤكدًا أن المملكة تشجع على الحوار بين الأطراف اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل.

وأكمل سموه: "نواصل جهودنا على إنهاء الأزمة في السودان من خلال منبر جدة والذي يحظى برعاية سعودية أمريكية".

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال القمة الخليجية الأمريكية في الرياض، إن السعودية تدرك حجم التحديات التي تمر بها منطقتنا.وأضاف قائلًا: "يجب إيجاد حل دائم لإيقاف الحرب في قطاع غزة"، مؤكدًا أن المملكة تشجع على الحوار بين الأطراف اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل.وأكمل سموه: "نواصل جهودنا على إنهاء الأزمة في السودان من خلال منبر جدة والذي يحظى برعاية سعودية أمريكية".

الشراكة الأمريكية الخليجية



وترتكز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية على علاقات متينة ومصالح مشتركة، أسهمت في تطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ووضعت إطارًا تنظيميًا لمجموعات عمل مشتركة لمتابعة التنفيذ في مجالاتها المتخصصة، بما في ذلك الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، وتجاوزت هذه الشراكة تلك الجوانب لتشمل مجالات الثقافة والتعليم.

وشهدت هذه العلاقة تطورًا ملحوظًا بعقد قمم مشتركة شكّلت محطات مفصلية في مسيرة العمل المشترك بين الجانبين، إذ بدأت القمة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعقد اجتماع في البيت الأبيض بواشنطن في 13 مايو 2015

