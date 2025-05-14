شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد وترامب يجتمعان بالرئيس السوري عقب رفع العقوبات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك يعد يوم من إعلان رفع العقوبات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس رفع العقوبات عن سوريا، خلال اليوم الأول من زيارته الرسمية للمملكة.
وأضاف الرئيس الأمريكي خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، أن تطور السعودية وتحولها مذهلا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
ورصدت الكاميرات ردة فعل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بعد إعلان رفع العقوبات عن سوريا.
وأظهرت الكاميرات سعادة سموه، بالتصفيق الحار، بعد إعلان رفع العقوبات في أثناء كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، في الرياض.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس رفع العقوبات عن سوريا، خلال اليوم الأول من زيارته الرسمية للمملكة.
وأضاف الرئيس الأمريكي خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، أن تطور السعودية وتحولها مذهلا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
ورصدت الكاميرات ردة فعل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بعد إعلان رفع العقوبات عن سوريا.
وأظهرت الكاميرات سعادة سموه، بالتصفيق الحار، بعد إعلان رفع العقوبات في أثناء كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، في الرياض.