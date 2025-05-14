شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل بدء أعمال القمة الخليجية الأمريكية بحضور ولي العهد والرئيس الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل



وتمتلئ أجندة الأعمال بمحادثات منتظرة تؤسس لانطلاق مرحلة جديدة في التعاون بين الولايات المتحدة ودول الدمام - شريف احمد - انطلقت قبل قليل، أعمال القمة الخليجية الأمريكية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبالتزامن مع جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي استهلها بالسعودية وتشمل قطر والإمارات.وتمتلئ أجندة الأعمال بمحادثات منتظرة تؤسس لانطلاق مرحلة جديدة في التعاون بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي





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وترتكز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية على علاقات متينة ومصالح مشتركة، أسهمت في تطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ووضعت إطارًا تنظيميًا لمجموعات عمل مشتركة لمتابعة التنفيذ في مجالاتها المتخصصة، بما في ذلك الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، وتجاوزت هذه الشراكة تلك الجوانب لتشمل مجالات الثقافة والتعليم.

وشهدت هذه العلاقة تطورًا ملحوظًا بعقد قمم مشتركة شكّلت محطات مفصلية في مسيرة العمل المشترك بين الجانبين، إذ بدأت القمة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعقد اجتماع في البيت الأبيض بواشنطن في 13 مايو 2015.