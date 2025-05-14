قادة دول مجلس التعاون يتوافدون إلى الرياض لحضور القمة الخليجية الأمريكية

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الدمام - شريف احمد - يتوافد قادة دول

ووصل إلى الرياض سمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والسيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة سلطان عمان، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

الشراكة الأمريكية الخليجية الدمام - شريف احمد - يتوافد قادة دول مجلس التعاون الخليجي على الرياض، صباح اليوم الأربعاء، لحضور القمة الخليجية الأمريكية التي تعقد اليوم في المملكة.ووصل إلى الرياض سمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والسيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة سلطان عمان، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.



وترتكز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية على علاقات متينة ومصالح مشتركة، أسهمت في تطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ووضعت إطارًا تنظيميًا لمجموعات عمل مشتركة لمتابعة التنفيذ في مجالاتها المتخصصة، بما في ذلك الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، وتجاوزت هذه الشراكة تلك الجوانب لتشمل مجالات الثقافة والتعليم.

وشهدت هذه العلاقة تطورًا ملحوظًا بعقد قمم مشتركة شكّلت محطات مفصلية في مسيرة العمل المشترك بين الجانبين، إذ بدأت القمة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعقد اجتماع في البيت الأبيض بواشنطن في 13 مايو 2015.