شكرا لقرائتكم خبر عن القمة الخليجية الأمريكية.. نجاح لرؤية القيادة وتعزيز للعمل الدولي المشترك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعكس انعقاد القمة الخليجية الأمريكية نجاح رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك في تفعيل الشـراكات الدولية الاستراتيجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إقليمياً وعالمياً، بما يدعم التطور المستمر للقدرات الاستراتيجية لمنظومة مجلس التعاون.

ترتكز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية على روابط تاريخية متينة ومصالح مشتركة، وإيمان بالعمل على المحافظة على أمن واستقرار المنطقة.



علاقات تجارية واستثمارية



ترتبط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما (180) مليار دولار في عام 2024م.

يعكس انعقاد القمة الخليجية الأمريكية حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية في إطار رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، الهادفة إلى تفعيل الشراكات الاستراتيجية للمجلس إقليمياً وعالمياً، بما يخدم المصالح المشتركة.



تحديات سياسية وأمنية



يمثل انعقاد القمة الخليجية الأمريكية فرصة لمناقشة التحديات السياسية والأمنية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، ومواءمة جهود قيادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تنسيق العمل الدولي المشترك الرامي لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

شهدت العلاقات الخليجية الأمريكية تطوراً ملحوظاً حيث عقدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية خمس قمم مشتركة، إضافة إلى انعقاد العديد من الاجتماعات على المستوى الوزاري، بهدف حوكمة جهود تطوير الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة من خلال تشكيل 10 مجموعات عمل وفرق مشتركة معنية بتعزيز التعاون في عدد من المجالات المحورية ذات الاهتمام المشترك.



مجالات التعاون المحورية



يعد التعاون الدفاعي المشترك أحد أبرز مجالات التعاون المحورية بين الجانبين الخليجي والأمريكي، ومن ذلك الجهود التي تبذلها مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، وما تؤديه هذه المجموعات من أدوار هامة في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في هذه المجالات.