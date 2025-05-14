شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق القمة الخليجية الأمريكية في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق اليوم الأربعاء، أعمال القمة الخليجية الأمريكية، بالتزامن مع جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي استهلها بالسعودية وتشمل قطر والإمارات.



وتكتظ أجندة الأعمال بمحادثات منتظرة تؤسس لانطلاق مرحلة جديدة في التعاون بين الولايات المتحدة ودول وتكتظ أجندة الأعمال بمحادثات منتظرة تؤسس لانطلاق مرحلة جديدة في التعاون بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي





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وترتكز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية على علاقات متينة ومصالح مشتركة، أسهمت في تطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ووضعت إطارًا تنظيميًا لمجموعات عمل مشتركة لمتابعة التنفيذ في مجالاتها المتخصصة، بما في ذلك الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، وتجاوزت هذه الشراكة تلك الجوانب لتشمل مجالات الثقافة والتعليم.

وشهدت هذه العلاقة تطورًا ملحوظًا بعقد قمم مشتركة شكّلت محطات مفصلية في مسيرة العمل المشترك بين الجانبين، إذ بدأت القمة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعقد اجتماع في البيت الأبيض بواشنطن في 13 مايو 2015.