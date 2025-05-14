شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل دون إضافة الزوج.. مخالفة تؤدي للسجن والغرامة في الضمان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب ما ذكره دليل الأسئلة الشائعة، فإن التسجيل دون إضافة جميع أفراد الأسرة عند تقديم طلب المعاش كالزوجة تسجل مع أبنائها دون إضافة زوجها، أو أي من الأبناء بعد مخالفة لأحكام نظام الضمان الاجتماعي بالحصول على أموال الزكاة بغير وجه حق.

وقال الضمان الاجتماعي أن هذا التصرف يعرض القائم به إلى المساءلة القانونية، والغرامة التي قد تصل إلى (10,000) عشرة آلاف ريال، أو السجن لمدة سنة أو بهما معا.

الدمام - شريف احمد - من الأسئلة الشائعة التي يتلقاها الضمان الاجتماعي، وقام بإدراجه بدليله التفسيري، هو الاستفسار عن إمكانية تسجيل الزوجة والأبناء دون إضافة الزوج.وبحسب ما ذكره دليل الأسئلة الشائعة، فإن التسجيل دون إضافة جميع أفراد الأسرة عند تقديم طلب المعاش كالزوجة تسجل مع أبنائها دون إضافة زوجها، أو أي من الأبناء بعد مخالفة لأحكام نظام الضمان الاجتماعي بالحصول على أموال الزكاة بغير وجه حق.وقال الضمان الاجتماعي أن هذا التصرف يعرض القائم به إلى المساءلة القانونية، والغرامة التي قد تصل إلى (10,000) عشرة آلاف ريال، أو السجن لمدة سنة أو بهما معا.

دعم الضمان الجتماعي

ويهدف نظام الضمان الاجتماعي إلى تقديم الحماية الاجتماعية للفئات الأشد حاجة، وتمكينهم من تحسين حياتهم وتحقيق الاستقلال المالي.

كما يهدف إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.



تكوين المنزل



تعد خطوة تكوين المنزل بشكل صحيح أساسية للتسجيل في الضمان الاجتماعي، لذا من المهم التأكد من إضافة بيانات جميع أفراد الأسرة في الملف الموحد.

وكشفت وزارة المواد البشرية عن آلية تكوين منزل في الملف الموحد، كالآتي:

الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

الضغط على أيقونة "المنازل من القائمة الرئيسية

الضغط على أيقونة "تكوين منزل"

تعبئة البيانات التفصيلية للمنزل

تحديد موقع المنزل على الخريطة

الضغط على أيقونة "تكوين منزل"

عوامل تؤثر على استحقاق المعاش

أعلن حساب الضمان الاجتماعي على منصة "إكس" عن أهم العوامل المختلفة التي تؤثر على استحقاق المستفيد للمعاش، وهي: