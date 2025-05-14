شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. استمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار على 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة.

كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، خاصة الساحلية منها.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الباحة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.



الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 08-25 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.

طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.

تبدأ الظاهرة الساعة 6 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساء على حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.



أتربة على الرياض

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء.

تبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا وتستمر حتى الساعة 3 مساء على ثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدرعية والعاصمة الرياض.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

