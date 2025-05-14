شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. حرس الحدود ينقذ 4 أشخاص بعد جنوح واسطتهم البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بقطاع جدة في منطقة مكة المكرمة 4 أشخاص بعد جنوح واسطتهم البحرية على الشعاب المرجانية، وجرى تقديم المساعدة لهم.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و994 في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

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