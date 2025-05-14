شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس الثلاثاء، الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار، في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج 1446هـ.

وتتضمن العملية فك الأجزاء السفلية، وفصل الأركان، ورفع الكسوة وتثبيتها على ارتفاع 3 أمتار، ثم تثبيت القماش الأبيض وإعادة القناديل إلى أماكنها. المحافظة على سلامة الكسوة ويأتي هذا الإجراء السنوي في سياق المحافظة على سلامة الكسوة وحمايتها من التلامس أو التلف، خاصة خلال كثافة الطواف والاقتراب الشديد من الكعبة المشرفة في موسم الحج.

وجرت عملية الرفع بمشاركة فرق متخصصة، وفق إجراءات دقيقة تراعي قدسية المكان وتُنفذ بأعلى معايير السلامة والاحترافية.



ويُغطى الجزء المرفوع بقطعة قماش قطنية بيضاء بعرض مترين من جميع الجهات، وهي عادة متبعة سنويًا، تعكس التنظيم الدقيق والاستعدادات المتكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التجهيزات المكثفة التي تجريها الجهات المعنية، لضمان راحة وأمن الحجاج، وتهيئة الأجواء الروحانية لأداء المناسك بكل يسر وسكينة.