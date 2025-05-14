شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء.

تبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا وتستمر حتى الساعة 3 مساء على ثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدرعية والعاصمة الرياض.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات. طقس المنطقة الشرقية نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.

تبدأ الظاهرة الساعة 6 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساء على حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات. موجة حر مبكرة تشهد أجواء المملكة موجة حر مبكرة مع اقتراب دخول فصل الصيف فلكيًا، تتسبب في ارتفاع كبير بدرجات الحرارة في عدد من المناطق، لاسيما الشرقية والغربية، حيث تصل في بعض المواقع إلى 47 درجة مئوية.

وقال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل لـ"اليوم"، إن المملكة تدخل خلال أيام موجة حر ملموسة، تسبق بداية فصل الصيف فلكيًا بـ19 يومًا، متأثرة بكتلة هوائية حارة ورياح شرقية جافة تعمل على رفع درجات الحرارة بشكلٍ لافت .

وأوضح أن درجات الحرارة تسجّل هذه الأيام ارتفاعًا تدريجيًا، حيث بلغت نحو 43 درجة مئوية، نتيجة نشاط الرياح الشمالية الشرقية الحارة والجافة .