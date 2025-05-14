شكرا لقرائتكم خبر عن "واحة الإعلام"... منصة تفاعلية تعكس تحولات المملكة ورؤيتها الطموحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحولت "واحة الإعلام" في نسختها التاسعة، إلى مساحة تفاعلية نابضة بالحياة، تعكس حجم التحولات الجذرية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، وتسلط الضوء على ملامح رؤية المملكة 2030، إلى جانب محطات بارزة من العلاقات السعودية الأمريكية.

وجاءت هذه النسخة بالتزامن مع انعقاد المنتدى السعودي الأمريكي للاستثمار، ما منحها زخمًا إعلاميًا دوليًا واسعًا، واستقطب اهتمام الإعلاميين من مختلف أنحاء العالم، تجاوز عددهم 2500 مشارك.

مشاريع وطنية كبرى

وتنظم "واحة الإعلام" بالشراكة بين وزارة الإعلام وبرنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق الرؤية الوطنية، وضمت مشاركات متميزة من عدة مشاريع وطنية كبرى، أبرزها: نيوم - القدية - المربع الجديد - ملف استضافة كأس العالم 2034 - التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.



90 عامًا من العلاقات السعودية الأمريكية

وقدمت الجهات المشاركة عروضًا رقمية ومرئية تعكس رؤيتها المستقبلية، وتُبرز أبعادًا جديدة من التنمية والتطوير في المملكة، كما أتاحت للزوار فرصة التفاعل مع ممثلي هذه المشاريع مباشرةً.

امتدت "واحة الإعلام" هذا العام على مساحة 2000 متر مربع، وشملت مناطق متنوعة، أبرزها "معرض الواحة"، الذي ركّز على المشروعات التحولية في إطار رؤية المملكة.

بالإضافة إلى جناح يوثق 90 عامًا من العلاقات السعودية الأمريكية، مستعرضًا أرشيفًا بصريًا وتاريخيًا يعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.



منصة حوارية وتفاعل عالمي

كما وفرت الواحة بيئة احترافية متكاملة للإعلاميين، عبر استوديوهات بث مجهزة للقنوات المحلية والدولية، ودعمت التغطيات الإعلامية بخدمات تقنية ولوجستية متقدمة، تواكب تطورات الحراك الإعلامي العالمي.

وشكّلت "واحة الإعلام" هذا العام منصة للحوار المباشر بين الإعلاميين وممثلي المشاريع الوطنية، وناقش الطرفان تجارب المملكة في البناء والتطوير، والدور المحوري للإعلام في نقل هذه التجربة التنموية إلى العالم.

وتُعد "واحة الإعلام" إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها وزارة الإعلام، بهدف تعزيز الحضور الإعلامي السعودي عالميًا، وتقديم رواية موثوقة وبصرية للتغيرات المتسارعة في المملكة، بأسلوب تفاعلي يخاطب العالم بلغته.