شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد البحرين يصل الرياض ونائب أمير المنطقة في مقدمة مستقبليه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى الرياض اليوم الاثنين، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين نايف بن بندر السديري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

