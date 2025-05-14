شكرا لقرائتكم خبر عن رمز الامتنان.. سوريون يتفاعلون مع إيماءات ولي العهد بعد رفع العقوبات والان نبدء بالتفاصيل

رفع العقوبات عن سوريا

احتفالات سورية

ترحيب رسمي

الدمام - شريف احمد - تفاعل سوريون مع إيماءات وحركات يد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في أثناء إعلان رفع العقوبات عن سوريا.ونشر سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي صورهم، وأياديهم متشابكة إلى صدورهم، تعبيرا عن امتنانهم لدور سمو ولي العهد في رفع العقوبات عن بلادهم.وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع العقوبات عن سوريا، وذلك بعد طلب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، في الرياض، إنه بعد المناقشة مع ولي العهد سيكون هناك لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السوري.وأوضح ترامب، أنه يأمل أن تنجح الحكومة السورية في إعادة الأمن لبلادها، وأن يكون رفع العقوبات فرصة جديدة لها.احتشد سوريون في ساحة الأمويين بدمشق، احتفالا برفع العقوبات عن سوريا، بعد وساطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.حسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، حدثت تجمعات عفوية، في ساحة الأمويين بدمشق، ابتهاجا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن رفع العقوبات التي فُرضت على سوريا.

وقال الشيباني حسب وكالة الأنباء السورية "سانا": يمثل هذا التطور نقطة تحول محورية للشعب السوري، بينما نتجه نحو مستقبل من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار الحقيقية بعد سنوات من الحرب المدمّرة.