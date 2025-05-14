شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع عقوبات سوريا.. ولي العهد الترند الأول في منصة إكس عالميا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الترند الأول في منصة X على مستوى العالم، وذلك بعد إعلان رفع عقوبات سوريا.
وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع العقوبات عن سوريا، وذلك بعد طلب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح ترامب، أنه يأمل أن تنجح الحكومة السورية في إعادة الأمن لبلادها، وأن يكون رفع العقوبات فرصة جديدة لها.
وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع العقوبات عن سوريا، وذلك بعد طلب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
رفع العقوبات عن سورياوقال الرئيس الأمريكي خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، في الرياض، إنه بعد المناقشة مع ولي العهد سيكون هناك لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السوري.
وأوضح ترامب، أنه يأمل أن تنجح الحكومة السورية في إعادة الأمن لبلادها، وأن يكون رفع العقوبات فرصة جديدة لها.
ترامب في السعودية
وتعكس زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة كوجهته الخارجية الأولى للمرة الثانية خلال فترتيه الرئاسيتين، تقديره لمكانة المملكة وثقلها على المستوى الإقليمي والدولي، ودورها المحوري في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم.
كما تؤكد حرص القيادة الأمريكية على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، والأهمية التي توليها لتوطيد العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية، والدفاعية، والاقتصادية، والاستثمارية.
وتعكس الزيارة مدى تقدير القيادة الأمريكية الجديدة لسمو ولي العهد -حفظه الله- وحرصها على تعزيز التواصل مع القيادة الرشيدة -حفظها الله- والتشاور بشأن الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، ومواجهة التحديات المشتركة على المستوى الإقليمي والدولي في ضوء مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم.
كما تؤكد حرص القيادة الأمريكية على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، والأهمية التي توليها لتوطيد العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية، والدفاعية، والاقتصادية، والاستثمارية.
وتعكس الزيارة مدى تقدير القيادة الأمريكية الجديدة لسمو ولي العهد -حفظه الله- وحرصها على تعزيز التواصل مع القيادة الرشيدة -حفظها الله- والتشاور بشأن الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، ومواجهة التحديات المشتركة على المستوى الإقليمي والدولي في ضوء مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم.