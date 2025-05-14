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شكرا لقرائتكم خبر عن بلغات متعددة ومنصات مختلفة.. "واحة الإعلام" تجربة سعودية رائدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت "واحة الإعلام"، مشاركة واسعة من إعلاميين دوليين بارزين يمثلون نخبة من كبرى وسائل الإعلام العالمية، الذين قدموا تغطياتهم المباشرة من داخل الواحة، تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد جي ترامب إلى المملكة.
وبثّ الإعلاميون تقارير ولقاءات حية من إستوديوهات الواحة ومناطقها التفاعلية، ناقلين الحدث إلى الجمهور العالمي بلغات متعددة ومنصات مختلفة.
وأشاد الإعلاميون بجودة الخدمات المقدّمة، التي شملت 4 إستوديوهات مهيأة للبث المباشر، و10 مساحات مجهزة للظهور التلفزيوني (DTL)، وبنية تحتية تقنية تواكب أعلى المعايير الدولية.
فيما عبّر عدد من الإعلاميين عن إعجابهم بالتكامل ما بين التقنية والهوية الثقافية في تصميم "واحة الإعلام"، مشيرين إلى أن التجربة السعودية في هذا السياق تُعدّ من بين التجارب الرائدة إقليميًّا، وتفتح آفاقًا جديدة في مجال التغطية الإعلامية متعددة الأبعاد.
وبثّ الإعلاميون تقارير ولقاءات حية من إستوديوهات الواحة ومناطقها التفاعلية، ناقلين الحدث إلى الجمهور العالمي بلغات متعددة ومنصات مختلفة.
وأشاد الإعلاميون بجودة الخدمات المقدّمة، التي شملت 4 إستوديوهات مهيأة للبث المباشر، و10 مساحات مجهزة للظهور التلفزيوني (DTL)، وبنية تحتية تقنية تواكب أعلى المعايير الدولية.
واحة الإعلاموأكد المشاركون أن المملكة العربية السعودية أثبتت أنها وجهة موثوقة وفاعلة لوسائل الإعلام الدولية، بفضل قدرتها على توفير بيئة متكاملة تسهّل التغطية، وتدعم إنتاج محتوى احترافي في كبرى المناسبات السياسية والدبلوماسية.
فيما عبّر عدد من الإعلاميين عن إعجابهم بالتكامل ما بين التقنية والهوية الثقافية في تصميم "واحة الإعلام"، مشيرين إلى أن التجربة السعودية في هذا السياق تُعدّ من بين التجارب الرائدة إقليميًّا، وتفتح آفاقًا جديدة في مجال التغطية الإعلامية متعددة الأبعاد.