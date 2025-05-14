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بلغات متعددة ومنصات مختلفة.. "واحة الإعلام" تجربة سعودية رائدة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهدت "واحة الإعلام"، مشاركة واسعة من إعلاميين دوليين بارزين يمثلون نخبة من كبرى وسائل الإعلام العالمية، الذين قدموا تغطياتهم المباشرة من داخل الواحة، تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد جي ترامب إلى المملكة.
وبثّ الإعلاميون تقارير ولقاءات حية من إستوديوهات الواحة ومناطقها التفاعلية، ناقلين الحدث إلى الجمهور العالمي بلغات متعددة ومنصات مختلفة.
إعلاميّون دوليّون من داخل

وأشاد الإعلاميون بجودة الخدمات المقدّمة، التي شملت 4 إستوديوهات مهيأة للبث المباشر، و10 مساحات مجهزة للظهور التلفزيوني (DTL)، وبنية تحتية تقنية تواكب أعلى المعايير الدولية.
إعلاميّون دوليّون من داخل

واحة الإعلام

وأكد المشاركون أن المملكة العربية أثبتت أنها وجهة موثوقة وفاعلة لوسائل الإعلام الدولية، بفضل قدرتها على توفير بيئة متكاملة تسهّل التغطية، وتدعم إنتاج محتوى احترافي في كبرى المناسبات السياسية والدبلوماسية.
إعلاميّون دوليّون من داخل

فيما عبّر عدد من الإعلاميين عن إعجابهم بالتكامل ما بين التقنية والهوية الثقافية في تصميم "واحة الإعلام"، مشيرين إلى أن التجربة السعودية في هذا السياق تُعدّ من بين التجارب الرائدة إقليميًّا، وتفتح آفاقًا جديدة في مجال التغطية الإعلامية متعددة الأبعاد.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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