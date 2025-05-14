شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| سعادة وتصفيق حار من ولي العهد بعد إعلان رفع العقوبات عن سوريا والان نبدء بالتفاصيل



وأظهرت الكاميرات سعادة سموه، بالتصفيق الحار، بعد إعلان رفع العقوبات في أثناء كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، في الرياض. This is a Twitter Status— الإخبارية تصفيق حار من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد إعلان ترمب رفع العقوبات عن سوريا#TrumpInKSA | #الرئيس_الأمريكي_في_المملكة | #الإخبارية

pic.twitter.com/uUhrsVdMfh — الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@alekhbariyaNews) May 13, 2025 رفع العقوبات عن سوريا وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع العقوبات عن سوريا، وذلك بعد طلب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، في الرياض، إنه بعد المناقشة مع ولي العهد سيكون هناك لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السوري.

وأوضح ترامب، أنه يأمل أن تنجح الحكومة السورية في إعادة الأمن لبلادها، وأن يكون رفع العقوبات فرصة جديدة لها. الدمام - شريف احمد - رصدت الكاميرات ردة فعل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بعد إعلان رفع العقوبات عن سوريا.وأظهرت الكاميرات سعادة سموه، بالتصفيق الحار، بعد إعلان رفع العقوبات في أثناء كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، في الرياض. This is a Twitter Status— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@alekhbariyaNews)وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع العقوبات عن سوريا، وذلك بعد طلب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، في الرياض، إنه بعد المناقشة مع ولي العهد سيكون هناك لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السوري.وأوضح ترامب، أنه يأمل أن تنجح الحكومة السورية في إعادة الأمن لبلادها، وأن يكون رفع العقوبات فرصة جديدة لها.