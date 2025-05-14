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شاهد| سعادة وتصفيق حار من ولي العهد بعد إعلان رفع العقوبات عن سوريا

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شاهد| سعادة وتصفيق حار من ولي العهد بعد إعلان رفع العقوبات عن سوريا

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الدمام - شريف احمد - رصدت الكاميرات ردة فعل صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بعد إعلان رفع العقوبات عن سوريا.
وأظهرت الكاميرات سعادة سموه، بالتصفيق الحار، بعد إعلان رفع العقوبات في أثناء كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، في الرياض. This is a Twitter Status— الإخبارية - آخر الأخبار (@alekhbariyaNews)

رفع العقوبات عن سوريا

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع العقوبات عن سوريا، وذلك بعد طلب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، في الرياض، إنه بعد المناقشة مع ولي العهد سيكون هناك لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السوري.
وأوضح ترامب، أنه يأمل أن تنجح الحكومة السورية في إعادة الأمن لبلادها، وأن يكون رفع العقوبات فرصة جديدة لها.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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