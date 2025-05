شكرا لقرائتكم خبر عن حلم يتحقق.. ولي العهد يضع الشرق الأوسط في مقدمة العالم والان نبدء بالتفاصيل

السلام في المنطقة والعالم

رفع العقوبات عن سوريا

زيارة الرئيس الأمريكي

وتعكس زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة كوجهته الخارجية الأولى للمرة الثانية خلال فترتيه الرئاسيتين، تقديره لمكانة المملكة وثقلها على المستوى الإقليمي والدولي، ودورها المحوري في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما تؤكد حرص القيادة الأمريكية على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، والأهمية التي توليها لتوطيد العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية، والدفاعية، والاقتصادية، والاستثمارية.

وتعكس الزيارة مدى تقدير القيادة الأمريكية الجديدة لسمو ولي العهد -حفظه الله- وحرصها على تعزيز التواصل مع القيادة الرشيدة -حفظها الله- والتشاور بشأن الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، ومواجهة التحديات المشتركة على المستوى الإقليمي والدولي في ضوء مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم.

يمضي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قدما في الوفاء بوعده في تغيير الشرق الأوسط.وكان سمو ولي العهد، قد قال في أثناء مؤتمر دافوس، إنه يتعهد بأن يرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، مشددا على أن ذلك "حرب السعودية وحربي أنا شخصيا"، مؤكدا أن هذا الهدف سيتحقق مئة في المئة. أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن العمل المشترك مع أمريكا لا يقتصر على التعاون الاقتصادي، وإنما يمتد لإحلال السلام في المنطقة والعالم. وأشار سمو ولي العهد خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، إلى أن عدد الشركات الأميركية العاملة والمستثمرة في المملكة يبلغ 1300 شركة، تمثل ربع حجم الاستثمار الأجنبي، مؤكدًا أن أمريكا تُعد وجهة رئيسية لصندوق الاستثمارات العامة.وأوضح أن رؤية 2030 استطاعت تحقيق معظم المستهدفات، وأحدثت تحولًا اقتصاديًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أنه جرى توظيف أكثر من مليونين مواطن ومواطنة محققين بذلك انخفاض في مستوى البطالة.إلى ذلك، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع العقوبات عن سوريا، وذلك بعد طلب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، في الرياض، إنه بعد المناقشة مع ولي العهد سيكون هناك لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السوري.وأوضح ترامب، أنه يأمل أن تنجح الحكومة السورية في إعادة الأمن لبلادها، وأن يكون رفع العقوبات فرصة جديدة لها.