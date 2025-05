شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى الرياض اليوم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والوفد المرافق له للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية.وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وصاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين نايف بن بندر السديري، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)