شكرا لمتابعة خبر عن ترامب يُعيد نشر رسالة دعم بعد مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته “تروث سوشيال”، نشر منشور لأحد أنصاره جاء فيه:

“أنا فخورة بالرئيس ترامب، عودة الأفضل، أمريكا يتم احترامها مجددًا.”

وجاء المنشور بعد مشاركة ترامب في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، الذي انطلقت أعماله تزامنًا مع زيارته الرسمية إلى المملكة.

وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى قصر اليمامة في العاصمة الرياض، حيث كان في استقباله صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.