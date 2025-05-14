شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد: هذه القمة تأتي امتدادا للعلاقة الاستراتيجية التي تربطنا بالولايات المتحدة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ألقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- كلمته في افتتاح أعمال القمة الخليجية الأمريكية.

وقال ولي العهد، في كلمته: “يسرنا باسم خادم الحرمين الشريفين أن نرحب بكم في المملكة وننقل لكم تحياته وتمنياته بنجاح أعمال القمة”.

وأضاف: “هذه القمة تأتي امتدادا للعلاقة الاستراتيجية التي تربطنا بالولايات المتحدة وتعكس حرصنا على العمل الجماعي لتعزيز علاقاتنا وتطويرها لتلبي تطلعات دولنا وشعوبنا”.

وتابع: “الولايات المتحدة هي شريك تجاري أساسي وحجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في عام 2024 قرابة 120 مليار دولار”.

واستطرد سمو ولي العهد: “مدركون لحجم التحديات التي تمر بها منطقتنا ويجب إيجاد حل دائم لإيقاف الحرب في قطاع غزة.. يجب إيجاد حل للقضية الفلسطينية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية “.