شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم: أمريكا وجهة تعليمية رائدة للسعوديين منذ أكثر من 70 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير التعليم يوسف البنيان عمق العلاقات التعليمية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن أمريكا تُعد من أبرز الوجهات التعليمية للطلبة السعوديين منذ أكثر من 70 عاماً .

وأوضح البنيان أن مئات الآلاف من الطلاب السعوديين ابتُعثوا إلى الجامعات الأمريكية منذ انطلاق برامج الابتعاث، وأسهموا في بناء قاعدة وطنية من الكفاءات في مجالات الطب والهندسة والعلوم والإدارة وغيرها من التخصصات الحيوية.

وأضاف أن الجامعات السعودية، مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST)، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك فيصل، أبرمت أكثر من 120 اتفاقية تعاون بحثي مع مؤسسات أكاديمية أمريكية، تشمل مجالات الطاقة المتجددة، والتقنيات الحيوية، والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 15 برنامجًا تدريبياً وتعاونياً يجري تنفيذها حاليًا مع جامعات ومراكز أبحاث أمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والطاقة النظيفة، إلى جانب شراكات استراتيجية مع جامعات عريقة لتبادل الباحثين وتنمية القدرات التعليمية والفنية.

ولفت وزير التعليم إلى أن عدد الطلبة السعوديين الدارسين حاليًا في الولايات المتحدة يبلغ 14,473 طالبًا وطالبة، معظمهم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

كما أشاد بدور الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا، التي تسهم في تنظيم العديد من الفعاليات السنوية التي تعزز التبادل الثقافي والمعرفي بين البلدين.