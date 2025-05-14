شكرا لمتابعة خبر عن لقاء تاريخي في الرياض يجمع ولي العهد والرئيسين الأمريكي والسوري .. فيديو وصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت العاصمة الرياض، صباح اليوم الأربعاء، لقاءً تاريخيًا جمع سمو ولي العهد، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس السوري أحمد الشرع، في أول اجتماع من نوعه بين قادة الدول الثلاث.

وجاء هذا اللقاء على هامش قمة مجلس التعاون الخليجي، التي تستضيفها الرياض، ويُعدّ الأول بين رئيس أمريكي ورئيس سوري منذ أكثر من 25 عامًا، منذ لقاء حافظ الأسد وبيل كلينتون في جنيف عام 2000.

وأعلن الرئيس ترامب، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، عن قراره برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، معتبرًا أن الوقت قد حان “لمنح سوريا فرصة للتألق”، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

في المقابل، رحّبت دمشق بالخطوة الأمريكية، ووصفتها بأنها “تحول محوري” في مسار إعادة إعمار البلاد، مؤكدة أن العقوبات كانت مرتبطة بجرائم النظام السابق، وليس بالحكومة الانتقالية الحالية.

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