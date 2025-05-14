شكرا لمتابعة خبر عن وصول أمير قطر إلى الرياض.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الرياض، للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجّه دعوات لقادة دول الخليج لحضور القمة، التي تُعقد ضمن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة.

ويلتقي الرئيس ترامب، اليوم، قادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي الست: السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، وسلطنة عُمان.