اخبار السعوديه

وصول أمير قطر إلى الرياض.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

وصول أمير قطر إلى الرياض.. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن وصول أمير قطر إلى الرياض.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الرياض، للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجّه دعوات لقادة دول الخليج لحضور القمة، التي تُعقد ضمن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة.

ويلتقي الرئيس ترامب، اليوم، قادة وممثلي دول الست: ، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، وسلطنة عُمان.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا