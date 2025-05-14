شكرا لمتابعة خبر عن مطعم الرومانسية في صدارة الترند بعد مرور عابر أمام كاميرا مساعد ترامب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحوّلت سلسلة مطاعم “الرومانسية” إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عقب تداول مقطع فيديو التُقط خلال زيارةالرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاصمة الرياض.

الفيديو الذي نُشر عبر حساب مساعد ترامب الرسمي أظهر موكب الرئيس وهو يتجوّل في أحد شوارع المدينة، قبل أن تمرّ عدسة الكاميرا مصادفة على أحد لوحة إعلانية للمطعم.

ورغم بساطة المشهد، إلا أنه سرعان ما أشعل تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين الذين رأوا في هذه اللقطة “دعاية مجانية” غير مباشرة للمطعم.

وكتب أحد المغردين ساخرًا: “على مالك مطعم الرومانسية أن يدفع مقابل هذا الإعلان المجاني”، في إشارة إلى المكاسب المعنوية التي قد يجنيها المطعم من هذا الظهور العابر.

ويرى مهتمون بالتسويق أن مثل هذه اللحظات العفوية تُمثل فرصًا ذهبية للعلامات التجارية، خاصة إذا ارتبطت بشخصيات عامة أو ظهرت في سياقات دولية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة، حيث أعلنت المملكة عن نيتها استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى أربع سنوات، مع التركيز على مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والتكنولوجيا.

كما تم الإعلان عن صفقة أسلحة جديدة تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للشراكة الدفاعية بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل توترات إقليمية متصاعدة، بما في ذلك الحرب في غزة، والمفاوضات النووية مع إيران.

إقرأ أيضًا: