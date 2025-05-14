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فتاة سورية: السعودية العظمى مركز صنع القرار.. فيديو

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فتاة سورية: السعودية العظمى مركز صنع القرار.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - عبرت فتاة سورية عن فرحتها وسعادتها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا بطلب من ولي العهد الأمير .

وقالت خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي: من المملكة العربية السعودية العظمى، من مركز صنع القرارات الأسمى، من موطن ملوك السياسة، وأمراء الدبلوماسية، زُف اليوم قراراً أثلج صدور جميع السوريين في كل مكان.

وتابعت: اليوم أكتمل نصر سوريتنا الحبيبة، قد يبدوا قرار سياسي بحت، ولكنه قرار انتصار للأنسانية وانتصار للشعب السوري بعد معاناته، ويعتبر هذا القرار العوض الجميل للسوريين .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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