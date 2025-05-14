شكرا لمتابعة خبر عن فتاة سورية: السعودية العظمى مركز صنع القرار.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبرت فتاة سورية عن فرحتها وسعادتها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا بطلب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي: من المملكة العربية السعودية العظمى، من مركز صنع القرارات الأسمى، من موطن ملوك السياسة، وأمراء الدبلوماسية، زُف اليوم قراراً أثلج صدور جميع السوريين في كل مكان.

وتابعت: اليوم أكتمل نصر سوريتنا الحبيبة، قد يبدوا قرار سياسي بحت، ولكنه قرار انتصار للأنسانية وانتصار للشعب السوري بعد معاناته، ويعتبر هذا القرار العوض الجميل للسوريين .