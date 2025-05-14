شكرا لمتابعة خبر عن مطعم ماكدونالدز متنقل في الرياض من أجل ترامب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خُصص مطعم ماكدونالدز متنقلة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته الحالية إلى الرياض، بسبب ولعه المعروف بسلسلة الوجبات السريعة الشهيرة.

وتوقفت الشاحنة المتنقلة، المزينة بعلامة “ماكدونالدز” باللغتين العربية والإنجليزية، أمام مركز إعلامي ضخم خصص لاستضافة الصحافيين المرافقين للوفد الأميركي.

وكانت الشاحنة محط أنظار الإعلاميين والزوار، خاصة أنها جاءت متوافقة مع السمعة المعروفة للرئيس ترامب، الذي كثيرا ما عبّر عن حبه لسلسلة مطاعم “ماكدونالدز”، ووصل الأمر به إلى ارتداء مئزر وتوزيع البطاطس المقلية خلال حملته الانتخابية عام 2024.