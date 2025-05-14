شكرا لمتابعة خبر عن شاب سوري يحتفي برفع العقوبات: الفرحة السورية لا تكتمل إلا بولي العهد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبّر شاب سوري عن سعادته العارمة بعد إعلان الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على بلاده، مؤكدًا أن هذه الفرحة لم تكن لتكتمل دون دور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله.

وقال الشاب في مقطع متداول:”قلنا لكم الفرحة السورية ما تكتمل إلا بوجود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. الله يديم السعودية ذخرًا للوطن العربي”.

وجاء هذا الشعور بالتفاؤل بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته الرسمية للرياض، عن نيّة إدارته رفع العقوبات عن سوريا، في خطوة وُصفت بأنها ثمرة تنسيق مباشر مع ولي العهد، ضمن جهود تقودها المملكة لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وأكد ترامب في المؤتمر الصحفي المشترك مع سموه، أن القرار يهدف إلى “منح الشعب السوري فرصة جديدة نحو السلام والتنمية”، مشيدًا بدور القيادة السعودية في دعم مسار إعادة الإعمار والانفتاح العربي.

يُذكر أن هذا التطور تزامن مع توقيع حزمة اتفاقيات اقتصادية ضخمة بين الرياض وواشنطن، شملت استثمارات وتفاهمات أمنية، ما يعكس مستوى الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من تحرك دبلوماسي أوسع تقوده المملكة لإعادة سوريا إلى الحاضنة العربية، في مسار يحظى بترحيب واسع داخل الشارع السوري، الذي يرى في المملكة بوابة الأمل نحو غدٍ أكثر استقرارًا.

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