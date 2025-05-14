شكرا لمتابعة خبر عن وصول أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح إلى الرياض.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وملك البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، إلى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجّه دعوات لقادة دول الخليج لحضور القمة، التي تُعقد ضمن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة.

ويلتقي الرئيس ترامب، اليوم، قادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي الست: السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، وسلطنة عُمان.