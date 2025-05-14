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وصول أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح إلى الرياض.. فيديو

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وصول أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح إلى الرياض.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وملك البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، إلى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجّه دعوات لقادة دول الخليج لحضور القمة، التي تُعقد ضمن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة.

ويلتقي الرئيس ترامب، اليوم، قادة وممثلي دول الست: ، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، وسلطنة عُمان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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