شكرا لمتابعة خبر عن وصول نائب رئيس الوزراء العماني وولي عهد أبوظبي للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل نائب رئيس الوزراء العماني أسعد بن طارق آل سعيد، وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد إلى الرياض، للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجّه دعوات لقادة دول الخليج لحضور القمة، التي تُعقد ضمن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة.

ويلتقي الرئيس ترامب، اليوم، قادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي الست: السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، وسلطنة عُمان.