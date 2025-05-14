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وصول نائب رئيس الوزراء العماني وولي عهد أبوظبي للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية.. فيديو

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وصول نائب رئيس الوزراء العماني وولي عهد أبوظبي للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - وصل نائب رئيس الوزراء العماني أسعد بن طارق آل سعيد، وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد إلى الرياض، للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجّه دعوات لقادة دول الخليج لحضور القمة، التي تُعقد ضمن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة.

ويلتقي الرئيس ترامب، اليوم، قادة وممثلي دول الست: ، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، وسلطنة عُمان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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