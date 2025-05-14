شكرا لمتابعة خبر عن أبرز ملفات القمة الخليجية الأمريكية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يعد من أبرز ملفات القمة الخليجية الأمريكية، ما يتعلق بالشؤون السياسية ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى خطط الشراكات الاقتصادية ومساعي التنمية بين دول مجلس التعاون والجانب الأمريكي.

وتتضمن الملفات، التمويلات الإيرانية لبعض المليشيات في المنطقة، والصراعات التي يشهدها قطاع غزة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجّه دعوات لقادة دول الخليج لحضور القمة، التي تُعقد ضمن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة.