سقيا النباتات بتقنيات ذكية

وتشمل تطوير تقنيات الريّ، تفعيل ثلاثة أنظمة ذكية، تتضمن «الريّ الذكي» بهدف تعديل المياه تلقائيًا تبعًا لحالة الطقس، ومستوى الرطوبة، إضافة إلى نظام «الريّ بالتنقيط»، الذي يعمل على توزيع دقيق ومستمر للمياه عبر شبكة من الأنابيب، إلى جانب «شبكة الحسّاسات الذكية» التي تعمل عبر شبكة ذكية،جججه تضم محطة أرصاد جوية لقياس الطقس، وحساس لقياس معدل رطوبة التربة، يعمل على تحديد احتياج النبات من المياه، وحساس لتدفّق المياه لمراقبة الشبكة ومنع هدر المياه.
وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن تقنيات الريّ المستخدمة شكّلت أثرًا إيجابيًا على صحة النباتات من خلال تحفيز نموّ الجذور بشكل صحّي ومنتظم، وتقليل انتشار الفطريات في التربة، وتحسين النمو الخضري وقوة النباتات، واستدامة المسطحات الخضراء، كما أسهمت إجراءات تطوير تقنيات الريّ في توفير ما نسبته 20% إلى 30% من كميات المياه المستخدمة في أعمال الري ّ في عدة مواقع، من أبرزها مشروع «مسارات شوران» وامتداد طريق عثمان بن عفّان، وطريق الأمير سلطان، والحدائق والمرافق العامة في عدد من الأحياء السكنية بالمدينة المنورة.
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