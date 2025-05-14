شكرا لمتابعة خبر عن حكم إزالة الرجل تجاعيد الوجه بتقنية الليزر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود، الشيخ سعد بن عبدالله السبر، حكم إزالة الرجل تجاعيد الوجه بتقنية الليزر.

وقال الشيخ السبر إن العلماء اختلفوا في ذلك، حيث قال بعضهم أنه لا يجوز إجراء العمليات حتى لإصلاح العيوب،فيما أكد علماء آخرون أن استخدام عمليات التجميل لإزالة عيب فيجوز إزالة هذا العيب طالما أنه لا يغير خلق الله عز وجل، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “الرسالة” .

وأشار إلى أن التجاعيد ليست عيوب حدثت مع الإنسان وإنما أمور تحدث مع الإنسان مع تقدم السن لذلك فيجب على الإنسان أن يتقي الله ويحذر من إجرائها.

وأضاف أن بعض عمليات التجميل ليس غرضها إصلاح عيوب وإنما يغير خلق الإنسان وهذا أمر لا يجوز.