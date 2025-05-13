شكرا لمتابعة خبر عن الأمير بندر بن سلطان وابنته الأميرة ريما بمأدبة ترامب ..صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز، في صورة حديثة مع ابنته سمو سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر على هامش مأدبة الغداء التي أقيمت على شرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مأدبة غداء رسمية تكريمًا لفخامة الرئيس الأمريكي، حيث أستقبله بقصر اليمامة في الرياض، اليوم الثلاثاء.

وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية، حيث رافقت الخيل العربية موكب فخامته، وعزفت الأبواق ترحيبًا بقدومه، وعزف السلامان الوطني الأمريكي والملكي السعودي، واستعرض فخامته مع سمو ولي العهد حرس الشرف.

عقب ذلك صحب سمو ولي العهد، فخامة الرئيس الأمريكي إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث تناول الجميع القهوة السعودية، وصافح فخامته مستقبليه، فيما صافح سمو ولي العهد الوفد المرافق لفخامته.

اقرأ أيضا: