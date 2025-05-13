شكرا لمتابعة خبر عن ترامب: الأمير محمد بن سلمان رجل عظيم لا مثيل له.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وقال ترامب :”الأمير محمد بن سلمان رجل عظيم لا مثيل له، ولن أنسى أبدا الضيافة الاستثنائية التي أكرمني بها الملك سلمان قبل 8 سنوات”.

وتابع :”شرف عظيم أن يتم الترحيب بي في السعودية بهذه الطريقة، ووقعنا اتفاقات بمليارات الدولارات اليوم مع المملكة”.

وأضاف، خلال كلمته في منتدى الاسثمار السعودي الأمريكي :”السعوديون شعب رائع وسنعمل على توثيق علاقتنا مع السعودية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصل إلى قصر اليمامة اليوم في الرياض، حيث استقبله سمو ولي العهد.

وشهد ولي العهد وترامب توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين في مجال التجارة والطاقة مجالات أخرى.