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حرس الحدود بجدة ينقذ 4 أشخاص بعد جنوح واسطتهم البحرية

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  • حرس الحدود بجدة ينقذ 4 أشخاص بعد جنوح واسطتهم البحرية 2/2

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الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بقطاع جدة في منطقة مكة المكرمة 4 أشخاص بعد جنوح واسطتهم البحرية على الشعاب المرجانية، وتم تقديم المساعدة لهم.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار.

كما حثت المديرية على الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و (994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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