شكرا لمتابعة خبر عن ترامب يشيد بجهود ولي العهد ويسأله: هل تنام ليلاً.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انطلقت في مدينة الرياض اليوم الثلاثاء أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، بمشاركة المسؤولين في البلدين الصديقين، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

وفي لفتة عفوية خلال المؤتمر، توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسؤال مباشر إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء قائلًا: “محمد، هل تنام في الليل؟”، ليرد سموه بابتسامة: “أحاول”.

وأشاد ترامب بالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو ولي العهد في قيادة المملكة، قائلاً: “يا له من عمل قمت به، أعتقد أنك تتقلب مثل معظمنا في الليل، تفكر في كيفية تحسين المعيشة في بلدك”.

وأضاف: “أولئك الذين لا ينامون هم من سيأخذونك إلى الأرض الموعودة. يا له من عمل عظيم قمت به”، وسط تصفيق حار من الحضور.

وتعكس كلمات ترامب مدى التقدير والإعجاب الذي تحظى به جهود ولي العهد في دفع عجلة التنمية والتحديث الشامل الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات، ضمن رؤية 2030.

يُذكر أن الرئيس دونالد ترامب وصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الرياض في زيارة رسمية للمملكة، وكان في مقدمة مستقبليه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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