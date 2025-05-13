شكرا لمتابعة خبر عن صور تذكارية تجمع ولي العهد وترامب بعد انتهاء المؤتمر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، على التقاط الصور التذكارية مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، الذي أقيم في العاصمة الرياض.

وجاءت هذه اللقطات على هامش المنتدى الذي شهد حضورًا رفيع المستوى من كبار المسؤولين و قادة الأعمال من البلدين لاستكشاف فرص جديدة تعزز الشراكة الاقتصادية بين المملكة وأمريكا.

يُذكر أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله-، أقام اليوم الثلاثاء مأدبة غداء رسمية تكريمًا لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالديوان الملكي في قصر اليمامة.

واصطحب سموه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جولة داخل المعرض المصاحب للمنتدى، وتفقدا مجسمات ملاعب المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.



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